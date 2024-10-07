В ЕДДС Петрозаводска на прошлой неделе поступило в два раза больше телефонных звонков, чем обычно. Как рассказал сегодня, 7 октября, на планерке в мэрии руководитель ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев, шквал звонков был связан с тем, что жители Петрозаводска не могли дозвониться до своих управляющих компаний в период подключения к теплу, чтобы получить информацию о сроках […] Запись Управляющие компании Петрозаводска игнорировали звонки жителей по вопросам подключения к теплу впервые опубликована на сайте karelia.