Часы Судного дня установили на рекордные 89 секунд до катастрофы

Полностью исключить риск ядерного конфликта невозможно. В свете текущих мировых событий, недавно ученые изменили положение символических Часов Судного дня, установив их на рекордные 89 секунд до глобальной катастрофы.
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