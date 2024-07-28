Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Орловской области пострадала электростанция при неудачной атаке ВСУ

В Орловской области пострадала электростанция при неудачной атаке ВСУ

Украинские националисты попытались атаковать объекты на территории Орловской области. Как сообщили в регионе, ударам беспилотников противника подверглась электростанция, расположенная в Глазуновском районе.

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