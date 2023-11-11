Спикер Джонсон: для импичмента президента США Байдена не хватает доказательств

Для импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена не хватает доказательств. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выразил некоторое время назад спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон.
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