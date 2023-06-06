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В Клинцах задержали "заминировавшего" по пьяни рынок 59-летнего уголовника

В Клинцах задержали "заминировавшего" по пьяни рынок 59-летнего уголовника

Сотрудники УМВД и УФСБ установили личность злоумышленника и задержали его. Свои действия ранее неоднократно судимый 59-летний местный житель объяснил нахождением в состоянии алкогольного опьянения, а также обидой после уличного конфликта, - расска .

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