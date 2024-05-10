Ушёл из жизни бард, автор и исполнитель многочисленных песен, посвящённых Новоаннинскому району, казакам Владимир Викторович Вихлянцев (всем известный как Магадан).
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Ушёл из жизни бард, автор и исполнитель многочисленных песен, посвящённых Новоаннинскому району, казакам Владимир Викторович Вихлянцев (всем известный как Магадан).