"Очень странное ДТП" произошло на улице Малахова в Барнауле

На проезжей части заметили скопления из девяти машин В Барнауле недалеко от рынка "Янтарный" на проезжей части стоят девять машин с включенными аварийными сигнализациями, поделился читатель amic.
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