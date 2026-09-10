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"Очень странное ДТП" произошло на улице Малахова в Барнауле

"Очень странное ДТП" произошло на улице Малахова в Барнауле

На проезжей части заметили скопления из девяти машин В Барнауле недалеко от рынка "Янтарный" на проезжей части стоят девять машин с включенными аварийными сигнализациями, поделился читатель amic.

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