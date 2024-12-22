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Полезные свойства и противопоказания к кедровым орехам, рецепты приготовления

Полезные свойства и противопоказания к кедровым орехам, рецепты приготовления

Кедровые орехи — это обобщенное название семян нескольких видов растений из рода кедровой сосны. Один из ее видов произрастает на территории Сибири и Дальнего Востока, так что те желтые зернышки, что мы едим, семена вовсе не кедра — они  вообще не съедобны, а сосны сибирской кедровой.

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