Полезные свойства и противопоказания к кедровым орехам, рецепты приготовления

Кедровые орехи — это обобщенное название семян нескольких видов растений из рода кедровой сосны. Один из ее видов произрастает на территории Сибири и Дальнего Востока, так что те желтые зернышки, что мы едим, семена вовсе не кедра — они вообще не съедобны, а сосны сибирской кедровой.
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