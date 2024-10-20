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Чёрный околышек, хмурые лица. Это связисты идут похмелиться

Чёрный околышек, хмурые лица. Это связисты идут похмелиться. Тот же околышек, но лица взбодрились. Значит связисты уже похмелились!.

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