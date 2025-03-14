79 россиян могут быть наказаны WADA на основании данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведёт расследование в отношении 79 российских спортсменов на основании сведений, полученных из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.
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