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79 россиян могут быть наказаны WADA на основании данных московской лаборатории

79 россиян могут быть наказаны WADA на основании данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведёт расследование в отношении 79 российских спортсменов на основании сведений, полученных из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

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