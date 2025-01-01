Уважаемые жители Джанкойского района!Примите искренние поздравления с Новым 2025 годом!2024 год был наполнен большой работой и значительными событиями, которые оставили добрый след в истории нашего района.
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