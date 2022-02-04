Происшествия

8 подписчиков

Полицейскими в Московской области задержан уроженец одной из стран Южной Африки, подозреваемый в сбыте фальшивых денежных купюр

Сотрудники Звенигородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего уроженца одной из стран Южной Африки, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх