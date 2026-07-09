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Татар-информ

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Юбилейный магазин КООП ОКОЛО заработал в Алексеевском районе Татарстана

Юбилейный магазин КООП ОКОЛО заработал в Алексеевском районе Татарстана

Председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и и.о. председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов открыли 2000-й в стране магазин КООП ОКОЛО в селе Мокрые Курнали Алексеевского района Татарстана.

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