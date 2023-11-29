Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    он же не такой вумный  как ты......В Астрахань приех...
  • Алексей
    Странно,на карте 2 моста...И такой крюк делать...Или мосты только на карте?Уже послезавтра с...
  • Валентина
    Разумное предложение! Во-первых, это остановит многих нерадивых людей от выдвижения своей кандидатуры на самом раннем...Алексей Нечаев пр...

В среду отключат электричество в Астрахани, Ахтубинске и 14 сельских поселениях

В среду отключат электричество в Астрахани, Ахтубинске и 14 сельских поселениях

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В среду, 29 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Трусовском и Заболдинском районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 18:00, с 09:30 до 18:00, с 10:00 до 14:00, с 13:00 до 19:00); Ахтубинский район – г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх