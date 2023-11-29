В среду отключат электричество в Астрахани, Ахтубинске и 14 сельских поселениях

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В среду, 29 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Трусовском и Заболдинском районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 18:00, с 09:30 до 18:00, с 10:00 до 14:00, с 13:00 до 19:00); Ахтубинский район – г.