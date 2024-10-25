Посол Лабецкий: Запад, говоря об изоляции России, занимается дезинформацией общественности

Решать глобальные вопросы без РФ и БРИКС невозможно Российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий, высказываясь об итогах саммита БРИКС в Казани, сообщил РИА Новости, что Запад, говоря об изоляции РФ, занимается дезинформацией общественности.