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Арестованного за расправу российского сенатора проверят на растрату

Бывший компаньон сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, арестованного по уголовному делу о заказной расправе, Сирин Бадрутдинов попросил следователей проверить его на растрату денежных средств в их совместной компании «Спецстройсервис».

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