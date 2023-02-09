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В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

В НАТО начали считать потраченные на Украину миллиарды

Реакция коллективного Запада на решение Кремля о проведении специальной операции на Украине лишь подтверждает, что Соединенные Штаты с союзниками из Европы "стоят плечом к плечу", сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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