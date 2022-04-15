«Динамо» после победы над «Ахматом» сравнялось с «Зенитом» в таблице, а Смолов догнал Дзюбу

«Динамо» в 25-м турев Москве победило грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. На 59-й минуте нападающий хозяев Фёдор Смолов с передачи Дениса Макарова нанёс точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева.
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