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Царьград

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Ситуация на Крымском мосту 1 июня 2025: очередь на досмотр собралась в сторону полуострова

Ситуация на Крымском мосту 1 июня 2025: очередь на досмотр собралась в сторону полуострова

Есть ли пробки на въезде на Крымский мост днём 1 июня?Начинается горячая пара отпусков, и многие отдыхающие устремились в Крым.

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