На Западе раскрыли, чем обернется для Зеленского победа Трампа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.