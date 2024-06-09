Студия Spiders показала геймплей альфа-версии Greedfall 2: The Dying World Студия Spiders в рамк...

Студия Spiders показала геймплей альфа-версии Greedfall 2: The Dying WorldСтудия Spiders в рамках проходящей презентации IGN Live продемонстрировала геймплей альфа-версии предстоящей ролевой игры Greedfall 2: The Dying World.
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