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Тото Вольф признал, что Рассел тяжело переживает взлет Антонелли

Тото Вольф признал, что Рассел тяжело переживает взлет АнтонеллиLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел начинал сезон-2026 с очевидным статусом главного претендента на титул.

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