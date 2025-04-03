Сотрудники челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия» прошли ди

Сегодня партийцы в обеденный перерыв отправились в городскую поликлинику №8. Пройти диспансеризацию призывает южноуральцев Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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