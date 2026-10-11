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В аэропорту Эр-Рияда начался пожар после попадания снаряда в здание терминала

Снаряд неизвестного происхождения попал в четвертый терминал аэропорта в Эр-Рияде Об этом 11 октября сообщил представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией против мятежников-хуситов Турки аль-Малики.

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