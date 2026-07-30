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Daily Storm

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В России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

В России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

Вывозить дизельное, судовое топливо, а также газойли запрещено до 1 сентября 2026 годаПравительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщили в кабмине.

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