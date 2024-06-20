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Разгром 1-й "президентской бригады": Чистосердечное признание командира "Азова"* и убийство сослуживцев – источник

Разгром 1-й "президентской бригады": Чистосердечное признание командира "Азова"* и убийство сослуживцев – источник

На некоторых участках фронта боевые действия приняли вполне неожиданный поворот. Так, стало известно о разгроме нашими военнослужащими 1-й "президентской бригады" Нацполиции Украины – то самой, которая вела активные боевые действия и артобстрелы по мирным жителям Донбасса с 2014 года, а в 2022 году стояла на обороне Киева.

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