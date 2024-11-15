Минобороны Украины: Киев не готов к территориальным компромиссам

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что утверждения о готовности Киева к территориальным уступкам исходят от европейских источников, но на самом деле Украина не готова к таким компромиссам.
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