Чем отличается болезнь Паркинсона от Альцгеймера?

Silver Kont

Старый анекдот: -Знаете,Яша, тут на досуге поразмышлял и пришёл к выводу, что паркинсон лучше, чем альцгеймер... _ Та вы шо,Моня? -Знаете, лучше немного пролить водки при розливе, чем спрятать бутылку и забыть, куда спрятал....