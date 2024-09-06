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Чем отличается болезнь Паркинсона от Альцгеймера?

Чем отличается болезнь Паркинсона от Альцгеймера?

Болезни Паркинсона и Альцгеймера — это нейродегенеративные патологии, т. е. болезни, которые развиваются из-за разрушения нейронов — клеток головного мозга.

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Комментарии
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Silver Kont
Старый анекдот: -Знаете,Яша, тут на досуге поразмышлял и пришёл к выводу, что паркинсон лучше, чем альцгеймер... _ Та вы  шо,Моня? -Знаете, лучше немного пролить водки при розливе, чем спрятать бутылку и забыть, куда спрятал....
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