Болезни Паркинсона и Альцгеймера — это нейродегенеративные патологии, т. е. болезни, которые развиваются из-за разрушения нейронов — клеток головного мозга.
Чем отличается болезнь Паркинсона от Альцгеймера?
Комментарии
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Silver Kont
Старый анекдот: -Знаете,Яша, тут на досуге поразмышлял и пришёл к выводу, что паркинсон лучше, чем альцгеймер... _ Та вы шо,Моня? -Знаете, лучше немного пролить водки при розливе, чем спрятать бутылку и забыть, куда спрятал....
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