В Смоленской области удвоят сумму социального контракта

Смоляне смогут получить до семисот тысяч рублей для повышения своих регулярных доходов Жителям Смоленской области с сегодняшнего дня будут доплачивать 350 тысяч рублей при заключении государственного социального контракта на открытие бизнеса или развитие подсобного хозяйства.