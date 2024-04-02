В Смоленской области удвоят сумму социального контракта

Смоляне смогут получить до семисот тысяч рублей для повышения своих регулярных доходов Жителям Смоленской области с сегодняшнего дня будут доплачивать 350 тысяч рублей при заключении государственного социального контракта на открытие бизнеса или развитие подсобного хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии