Мишустин и Пашинян коротко пообщались перед заседанием в Киргизии

Краткая беседа на фоне разногласий: что стоит за разговором Мишустина и Пашиняна в Чолпон-Ате? Внешне — обычный протокольный жест: два премьера подъехали на одной машине, перекинулись парой фраз перед общим фото.
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