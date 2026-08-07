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Мировое обозрение

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Мишустин и Пашинян коротко пообщались перед заседанием в Киргизии

Мишустин и Пашинян коротко пообщались перед заседанием в Киргизии

Краткая беседа на фоне разногласий: что стоит за разговором Мишустина и Пашиняна в Чолпон-Ате? Внешне — обычный протокольный жест: два премьера подъехали на одной машине, перекинулись парой фраз перед общим фото.

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