Замена Skoda Superb с «автоматом» и 2,0-литровым мотором. В России скоро выйдет новый FAW Bestune B70

Рестайлинговый автомобиль FAW Bestune B70, который находится в одном классе со Skoda Superb ,изначально хотели начать продавать в России летом 2024 года, сроки сместили на 4 квартал из-за процесса сертификации на отечественном рынке.
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