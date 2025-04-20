❗️Первые кадры северокорейской 240-мм РСЗО М1991 на вооружении ВС РФ. Видео попало на каналы противника.
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❗️Первые кадры северокорейской 240-мм РСЗО М1991 на вооружении ВС РФ. Видео попало на каналы противника.
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