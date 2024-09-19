Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Такого Черчилля забраковали» – во Львове горюют по Борису Джонсону

«Такого Черчилля забраковали» – во Львове горюют по Борису Джонсону

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, благодаря которому Киев в 2022 году вышел из «стамбульских договорённостей» и в итоге понёс ещё большие территориальные и боевые потери – единственная фигура среди европейских политиков масштаба Уинстона Черчилля.

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