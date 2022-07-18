Карякин об угрозах: «Я все запротоколировал и буду с правоохранительными органами консультироваться. Люди себе наговорили на несколько статей»

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал об угрозах в свой адрес. — У нас у всех за последнее время поменялся круг друзей, многих приходится вносить в черный список.
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