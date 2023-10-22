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Закон и Порядок

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Краткая история Израиля и причины конфликта с Палестиной (и опрос)...

Израиль – молодое государство, образованное по решению ООН в ноябре 1947 году. В мае 1948 года было провозглашено образование Израиля на территории Палестины, которая была по-сути под управлением Великобритании.

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