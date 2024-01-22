Варварский удар по Донецку: Генсек ООН решительно осуждает убийство мирных жителей

Сергей Кочегаров На Украине по Донецку бьет оружие НАТО, а хохлы могут только праздновать "перемогу". А чтоб поставить на место и хохлов и НАТО, считаю, что всем миром надо потребовать от МО и правительства нанесение удара по основным объектам нацистов: по ул. Банковой, по Раде, по МО ВСУ, по Крещатику. Там давно уже нет адекватных людей, а фашистов надо уничтожать.

НП Наталья Павлова "Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка". А почему ничего не сказано о том, кто напал, чем напал. Марсиане что ли обстреляли Донецк, может, снежками закидали? 28 погибших, больше 30 раненных! Кто за это ответит? И почему те, чьими снарядами вёлся этот обстрел, не называются виновными? Международное право запрещает подобные атаки? Ага, только Украина и те, кто предоставляет Украине вооружение, плюют на ООНовские запреты!