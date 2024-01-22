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Варварский удар по Донецку: Генсек ООН решительно осуждает убийство мирных жителей

Варварский удар по Донецку: Генсек ООН решительно осуждает убийство мирных жителей

Царьград TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Гутерриш высказался относительно удара украинских войск по мирному Донецку.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
На Украине по Донецку бьет оружие НАТО, а хохлы могут только праздновать &quot;перемогу&quot;. А чтоб поставить на место и хохлов и НАТО, считаю, что всем миром надо потребовать от МО и правительства нанесение удара по основным объектам нацистов: по ул. Банковой, по Раде, по МО ВСУ, по Крещатику. Там давно уже нет адекватных людей, а фашистов надо уничтожать.
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9 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка&quot;. А почему ничего не сказано о том, кто напал, чем напал. Марсиане что ли обстреляли Донецк, может, снежками закидали? 28 погибших, больше 30 раненных! Кто за это ответит? И почему те, чьими снарядами вёлся этот обстрел, не называются виновными? Международное право запрещает подобные атаки? Ага, только Украина и те,  кто предоставляет Украине вооружение, плюют на ООНовские запреты!
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7 час.
Nikita Kopitov
Курсировал самолёт НАТы(наводчик), а что нейтрализовать то сей самолёт никак нельзя?!? Это ж прямое участие в военных действиях,против РФ(не частный же это самолёт)
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2 час.

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