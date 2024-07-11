В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна

Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего малыша в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 10 июля, в Тракторозаводском районе областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии