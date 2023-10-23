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Премьер Венгрии Орбан назвал современный ЕС неудачной пародией на СССР

Премьер Венгрии Орбан назвал современный ЕС неудачной пародией на СССР

Во время своего выступления, посвященного годовщине антисоветского восстания 1956 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что давление со стороны Евросоюза напоминает действия советских властей.

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