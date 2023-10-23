Премьер Венгрии Орбан назвал современный ЕС неудачной пародией на СССР

Во время своего выступления, посвященного годовщине антисоветского восстания 1956 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что давление со стороны Евросоюза напоминает действия советских властей.
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