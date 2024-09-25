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Царьград

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Арест экс-замглавы министерства обороны России Булгакову продлили до 25 декабря

Арест экс-замглавы министерства обороны России Булгакову продлили до 25 декабря

Басманный суд Москвы продлил до 25 декабря срок содержания под стражей бывшему заместителю Минобороны России Дмитрию Булгакову и другим фигурантам этого дела.

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