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Индия хочет покупать меньше русского оружия, начался "поворот" Нью-Дели в сторону США – Reuters

Индия хочет покупать меньше русского оружия, начался "поворот" Нью-Дели в сторону США – Reuters

Индия хочет покупать меньше русского оружия. Таким образом, начался политический "поворот" Нью-Дели от Москвы в сторону США – выдало "инсайдерский материал" агентство Reuters.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
в чем  заслуга нашей дипломатии  . ?  везде облом . как будто они работают  на отталкивание от России
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18 час.
АС
Александр Сысоев
Отношения между государствами зависят не только от дипломатов, но от экономического и технологического потенциала стран ( у США ВВП около 20% от мирового, у России  порядка 2-3%), от деятельности &quot;элит&quot; ( у нас она, к сожалению, западоориентированная). А штат дипломатов России один самых квалифицированных в мире. Что касается Индии, то она для выживания вынуждена все время колебаться как маятник.
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16 час.

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