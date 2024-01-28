Индия хочет покупать меньше русского оружия. Таким образом, начался политический "поворот" Нью-Дели от Москвы в сторону США – выдало "инсайдерский материал" агентство Reuters.
Индия хочет покупать меньше русского оружия, начался "поворот" Нью-Дели в сторону США – Reuters
Комментарии
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тн
татьяна неструева
в чем заслуга нашей дипломатии . ? везде облом . как будто они работают на отталкивание от России
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18 час.
АС
Александр Сысоев
Отношения между государствами зависят не только от дипломатов, но от экономического и технологического потенциала стран ( у США ВВП около 20% от мирового, у России порядка 2-3%), от деятельности "элит" ( у нас она, к сожалению, западоориентированная). А штат дипломатов России один самых квалифицированных в мире. Что касается Индии, то она для выживания вынуждена все время колебаться как маятник.
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16 час.
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