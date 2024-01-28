Индия хочет покупать меньше русского оружия, начался "поворот" Нью-Дели в сторону США – Reuters

в чем заслуга нашей дипломатии . ? везде облом . как будто они работают на отталкивание от России

АС

Александр Сысоев

Отношения между государствами зависят не только от дипломатов, но от экономического и технологического потенциала стран ( у США ВВП около 20% от мирового, у России порядка 2-3%), от деятельности "элит" ( у нас она, к сожалению, западоориентированная). А штат дипломатов России один самых квалифицированных в мире. Что касается Индии, то она для выживания вынуждена все время колебаться как маятник.