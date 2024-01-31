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«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Самый большой обман нашего времени – то, что экономика России развалилась бы без мигрантского труда.

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Комментарии
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а
айрат
Полностью запретить вьезд черножопых бандитов, мигрантов из всех бывших азиатских и кавказских республик!
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14 час.
Диана Мальгинова
Как то Белоруссия обходится без мигрантов.
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5 час.
Лидия Курзаева
Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня... &quot;Общая численность безработных в России в июле 2023 года составила 2 млн 276 тыс. человек,&quot;  А по статистике МВД России, за первое полугодие 2023 на заработки в страну въехало около 3,5 миллиона человек. Многие из них  незаконно проживают  в нашей стране и, под прикрытием диаспор, живут по своим законам и понятиям. Таких  мигрантов надо отправить обратно, и трудоустроить своих граждан. Но чтобы наши работали и не рухнула в стране  экономика,  нужно платить  рабочим  достойную зарплату.
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44 мин.

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