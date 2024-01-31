«Экономика рухнет без мигрантов», говорили они. Разоблачаем либеральную ложь

Лидия Курзаева

Росстат сообщил о новом историческом минимуме уровня... "Общая численность безработных в России в июле 2023 года составила 2 млн 276 тыс. человек," А по статистике МВД России, за первое полугодие 2023 на заработки в страну въехало около 3,5 миллиона человек. Многие из них незаконно проживают в нашей стране и, под прикрытием диаспор, живут по своим законам и понятиям. Таких мигрантов надо отправить обратно, и трудоустроить своих граждан. Но чтобы наши работали и не рухнула в стране экономика, нужно платить рабочим достойную зарплату.