Зампред Госдумы Александр Бабаков прокомментировал участие смолян в форуме «РОСТКИ»

Смоленские медики обменялись опытом на научно-деловом симпозиуме «Россия - Китай: технологии для здравоохранения» Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал smolensk-i.
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