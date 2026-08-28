Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Зампред Госдумы Александр Бабаков прокомментировал участие смолян в форуме «РОСТКИ»

Зампред Госдумы Александр Бабаков прокомментировал участие смолян в форуме «РОСТКИ»

Смоленские медики обменялись опытом на научно-деловом симпозиуме «Россия - Китай: технологии для здравоохранения» Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал smolensk-i.

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