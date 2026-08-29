Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Запад позволяет семье Ельцина вести роскошный образ жизни без санкций: "Что везде всплывает и в любой проруби плавает?"Сатановский полагает, что в России по-прежнему сильны прозападные силы.
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