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Специалисты «Росжилкомплекса» рассказали военнослужащим ЮВО в Армении о нормах жилищного обеспечения

Специалисты «Росжилкомплекса» рассказали военнослужащим ЮВО в Армении о нормах жилищного обеспечения

На собрании обсуждались вопросы обеспечения постоянным и служебным жильём, разъяснены условия накопительной ипотечной системы для военнослужащих, условия начисления тарифов за поднаём жилых помещений и условия содержания общедомового имущества.

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