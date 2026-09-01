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Ушаков назвал странным выступление Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Ушаков назвал странным выступление Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

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