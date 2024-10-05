В Алтайском крае случился прорыв дамбы, очевидцы сняли на видео последствия

Прорыв дамбы случился в районе Алтайского края, разрушены участки автодороги.В Алтайском крае в селе Шелаболиха прорвало дамбу на Зеркальных озерах, потоки воды разрушили автодорогу, которая соединяет две части населенного пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии