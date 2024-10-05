Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Красавчики. Так держать.Полыхает нефтебаз...
  • Сергей Храмов
    Генерал Гурулев с военной колокольни всё видит, а есть еще политическая составляющая, которую выстраивает Путин В.В.,..."Ядерные Искандер...
  • Василий Васильев
    Кто Виноват ? И ЧТО делать? Виновата Власть, которая так построила систему Власти, что анонимщики и "нужные" Власти л...Конфликт обрёк уч...

В Алтайском крае случился прорыв дамбы, очевидцы сняли на видео последствия

В Алтайском крае случился прорыв дамбы, очевидцы сняли на видео последствия

Прорыв дамбы случился в районе Алтайского края, разрушены участки автодороги.В Алтайском крае в селе Шелаболиха прорвало дамбу на Зеркальных озерах, потоки воды разрушили автодорогу, которая соединяет две части населенного пункта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх