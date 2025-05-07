Медведи вышли на туристические тропы Таганая

Опасных хищников заметили поблизости от популярных маршрутов в национальном парке на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», медведи бродят по туристическим тропам.
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