Израиль грозит ударами всему Ближнему Востоку, Иран ухмыляется

Те, кого пугают ЦАХАЛом, будут только рады, если по ним врежут ракетами — мнение востоковеда Михаил Зубов На фото: F15i ВВС Израиля (Фото: AP Photo/Ariel Schalit/TASS) Материал комментируют: Сергей Балмасов ВВС Израиля готовы нанести удары по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы безопасности.
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