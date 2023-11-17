Израиль грозит ударами всему Ближнему Востоку, Иран ухмыляется

Те, кого пугают ЦАХАЛом, будут только рады, если по ним врежут ракетами — мнение востоковеда Михаил Зубов На фото: F15i ВВС Израиля (Фото: AP Photo/Ariel Schalit/TASS) Материал комментируют: Сергей Балмасов ВВС Израиля готовы нанести удары по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы безопасности.