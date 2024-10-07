Дипломат: предупреждения РФ о последствиях действий НАТО плохо доходят до Запада

TASS/TOMS KALNINS Предупреждения России о последствиях действий НАТО с трудом доходят до Запада. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.