РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Скрылся бы ты, глупый ГОЛУБЬ, куда подальше... Неровен час...Зеленский пообеща...
  • Vova Гарин
    Ебать -копать как-же так,как дальше жить с такой новостью в ЕС.Канье Уэст и Бьян...
  • Евгений Саваровский
    Израиль - террористическое государство.Посол Гальперин: ...

Дипломат: предупреждения РФ о последствиях действий НАТО плохо доходят до Запада

Дипломат: предупреждения РФ о последствиях действий НАТО плохо доходят до Запада

TASS/TOMS KALNINS Предупреждения России о последствиях действий НАТО с трудом доходят до Запада. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх