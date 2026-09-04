Более 60 работ художника Фешина из Татарстана отправят на выставку в Пекин

Более 60 произведений художника Николая Фешина из коллекции Татарстана 11 сентября отправят в Китай. Выставка пройдет в Национальном музее Пекина, сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева в интервью «Татар-информа».
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